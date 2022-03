Na Hora Online conversa com SINDSEF sobre a caravana à Brasília pela reposição salarial dos servidores Nos dias 29, 30, e 31 de março, a caravana fortalecerá as atividades da campanha salarial unificada – 2022.

O secretário-geral do SINDSEF-RO, Abson Praxades, conversou com o jornalista Carlos Terceiro sobre a caravana dos servidores em luta pelo reposicionamento de salários em 19,9%.

Nos dias 29, 30, e 31 de março, a caravana fortalecerá as atividades da campanha salarial unificada – 2022. No dia 1 de abril, os servidores farão caminhada e vigília no Ministério da Economia, para aguardar a resposta prometida por representantes do governo quanto à abertura das negociações em 1º de abril.

Assista à entrevista: