Náutico derrota o Sport e leva o Campeonato Pernambucano

O Náutico venceu o Sport neste domingo (23) por 5 a 3 nos pênaltis e conquistou o 23º título do Campeonato Pernambucano. No tempo regulamentar mais acréscimos, o clássico terminou empatado por 1 a 1. A partida foi disputada nos Aflitos, no Recife. Já no jogo de ida da final houve empate de 1 a 1. Com o placar agregado de 2 a 2, se fez necessário as cobranças de pênaltis. Com o êxito nelas, o Náutico encerrou um jejum de 53 anos sem ganhar o rival em decisões. A última vez foi em 1968.

Nas penalidades, o Timbu obteve 100% de aproveitamento com Jean Carlos, Vinicius, Hereda, Giovanny e Kieza. Já Igor Maidana, Mikael e Tréllez converteram para o Leão da Ilha do Retiro. O atacante Marquinhos acabou desperdiçando para os visitantes.

Com o troféu da atual edição, o Náutico diminuiu a diferença de títulos de campeão estadual em relação aos seus principais rivais em Pernambuco. O Sport é o maior vencedor do estado, com 42 conquistas, seguido do Santa Cruz, que tem 29.

VENCEU O MAIOR. VENCEU O MELHOR!!!!!!!!!!!!!! PERNAMBUCO É NOSSO pic.twitter.com/3E9DstTlIU — Náutico (@nauticope) May 23, 2021



O Clássico dos clássicos começou bastante truncado, com as duas equipes lutando muito lance a lance. A primeira oportunidade de gol saiu dos pés dos donos da casa. Após finalização do atacante Kieza, aos 18 minutos, o zagueiro Igor Maidana salvou em cima da linha. Na sequência, aos 34, o meio-campista Jean Carlos bateu escanteio bem fechado, provocando defesa do goleiro do rubro-negro Maílson, que evitou o gol olímpico.

Apesar da dificuldade de assustar o adversário, o Náutico realizou as melhores jogadas durante o primeiro tempo.

No segundo tempo, as duas equipes permaneceram sem incomodar muito. Porém, aos 26, o Náutico quase abriu o placar. Primeiro em uma cabeça de Kieza que tocou na trave. Na sequência, Maidana mais uma vez tirou em cima da linha, na finalização de Jean Carlos.

O time mais ousado na partida foi premiado aos 32 minutos, quando o artilheiro Kieza bateu forte, indefensável para o goleiro Maílson. Aos 41, foi a vez de Mikael empatar para os rubro-negros, após assistência de Toró. Final de jogo: Náutico 1, Sport 1.

A atual edição do Campeonato Pernambucano terminou com o atacante Kieza, do Timbu, com 10 gols marcados, na artilharia da competição.