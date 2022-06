NBA: com série empatada, Celtics recebem Warriors no jogo 3 das finais

NBA: com série empatada, Celtics recebem Warriors no jogo 3 das finais Após ser surpreendido em casa e perder o Jogo 1, os Warriors derrotaram Boston no segundo duelo da série, que agora segue para o TD Garden

Após dois jogos no Chase Center Arena, em São Francisco, na Califórnia, com uma vitória para cada lado, Boston Celtics e Golden State Warriors voltam a medir forças nesta quarta-feira (8/6) pelo título da NBA, mas agora com duas partidas seguidas no TD Garden, casa dos Celtics.

Se no primeiro duelo das finais da NBA o Boston Celtics surpreendeu com uma virada no último quarto após ter ficado atrás do placar durante boa parte da partida, no Jogo 2, os Warriors não deram chance ao azar e garantiram a vitória, com direito a terceiro quarto arrasador (35 x 14).

Visitante indigesto

Apesar de jogar fora de casa, o Golden State Warriors tem um bom retrospecto a seu favor desde o começo dos playoffs: em todas as séries (contra Nuggets, Grizzlies e Mavericks), o time de Curry e Cia. venceu jogos fora de casa, o que aumenta a confiança da torcida e dos atletas nessa sequência de duelos em Massachusetts.

Para além de bons números como visitante nessa pós-temporada, mais uma vez o técnico Steve Kerr deve ter força máxima à disposição para vencer o próximo compromisso e, assim, liderar a série.

Altos e baixos como mandante

Ao contrário da franquia californiana, que só perdeu um jogo em casa nesses playoffs, os Celtics não têm sido regulares. Exceto pela varrida contra os Nets, nas séries contra Mlwaukee Bucks e Miami Heat, a equipe de Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart venceu mais fora do que em casa.

Por outro lado, os comandados de Ime Udoka não sabem o que é perder dois jogos seguidos desde o início dos playoffs, o que pode ser uma demonstração de reação a cada revés sofrido. Apesar disso, a torcida está ansiosa para o jogo desta noite, já que a última final em Boston foi há 12 anos, quando foram vice para os Lakers.

Com relação a possíveis desfalques, o pivô Robert Williams é dúvida. Peça importante no sistema defensivo da equipe, o atleta de 24 voltou a sentir dores no joelho esquerdo.

#NEBHInjuryReport for Game 3 vs. Golden State: Robert Williams (left knee soreness) – QUESTIONABLE — Boston Celtics (@celtics) June 7, 2022

Final da NBA: Jogo 3 – Celtics x Warriors

Horário: a partir de 22h

Onde assistir: Band (Tv aberta) e ESPN 2 (Tv fechada)

Via Metrópoles