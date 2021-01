NESTE DOMINGO: Enem segue confirmado em Porto Velho e escolas são requisitadas pelo Governo

Mesmo com os números crescentes da pandemia na capital de Rondônia, a aplicação da prova do Enem está mantida para este domingo (17) em Porto Velho.

Durante coletiva de imprensa concedida na manhã desta sexta-feira (15) pela secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini, foi confirmado que a prefeitura de Porto Velho está seguindo todos os procedimentos repassados pelo Governo Federal.

“A responsabilização da aplicação das provas e todos os protocolos de segurança é do Governo Federal, que já requisitou as escolas do município para a realização do Enem neste domingo”, afirmou Eliana Pasini.

Para a aplicação das provas será reduzido o numero de pessoas por sala, além de todos os protocolos de segurança estipulados de acordo com o decreto estadual que colocou Porto Velho na fase 2 do combate ao COVID-19.

Nas cidades rondonienses de Cacoal, Rolim de Moura e Cerejeiras o Enem terá de ser adiado à pedido dos gestores municipais que estão preocupados com o avanço da pandemia.