Neymar foca na Seleção e aumenta chances de título na Copa América

A temporada de Neymar pelo Paris Saint-Germain não foi boa, seja pelo fracasso na Liga dos Campeões ou então pelos problemas de lesão. Entretanto, para os próximos meses, o foco do jogador está totalmente na Seleção Brasileira e na disputa da Copa América 2021. Isso é algo que aumenta as probabilidades de título, como mostram as cotações das apostas, e também a responsabilidade dele com a camisa 10 do Brasil.

Com mais 64 gols pelo Brasil, Neymar deve entrar motivado para o torneio, o que é uma boa notícia para quem vai escolher a Seleção Brasileira na hora de apostar na Copa América 2021. O jogador não participou da campanha vitoriosa na edição passada da Copa América e sonha em levantar a taça na 47ª edição do torneio, que se inicia no dia 13 de junho. Além disso, ele nunca venceu a competição e não possui um bom histórico nesse sentido, algo que pode mudar este ano.

Esse foco de Neymar na Seleção Brasileira explica um pouco do favoritismo nas apostas. Recentemente, uma reportagem mostrou que o atual jogador do PSG fez um pedido ao clube francês para disputar a Copa América e também as Olimpíadas de Tóquio. Isso mostra que sua dedicação nos próximos meses será totalmente com a camisa amarela, algo que é importante para a equipe e também para os torcedores brasileiros. Afinal, o camisa 10 é o melhor jogador do elenco nacional.

Entre todas as probabilidades para o vencedor da Copa América de 2021, a Seleção Brasileira é quem aparecia com as melhores previsões. No dia 20 de maio, nas apostas em formato exchange, onde a escolha dos apostadores interfere na cotação, a equipe comandada por Tite aparecia com 55,2% de probabilidade de ficar com o título. Ou seja, o Brasil está um passo à frente da Argentina e da Colômbia, que aparecem logo a seguir nas cotações.

Foco nas Olimpíadas

Algo que chama a atenção é a ideia de Neymar jogar também nas Olimpíadas, que contará com a equipe Sub-23 da Seleção Brasileira. Por conta das regras do torneio, três jogadores acima do limite de idade podem ser convocados. O atual jogador do PSG quer ser um deles e negocia com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para transformar esse desejo em realidade.

O principal motivo é o histórico excelente do jogador nas Olimpíadas, principalmente se pensarmos em 2016. Com Neymar em campo, a equipe liderada pelo treinador Rogério Micale venceu a competição pela primeira vez na história e levou para a casa as medalhas de ouro. Algo que marcou todos os jogadores, com um maior foco no camisa 10.

A Seleção Brasileira já era colocada como uma das favoritas nas duas competições. Porém, com as notícias recentes sobre Neymar, as cotações ficam ainda mais otimistas com a equipe de Tite. O atual capitão tem grande potencial para mudar uma partida e vai entrar motivado na Copa América de 2021. Isso significa que os torcedores podem acompanhar otimistas os jogos do Brasil nos próximos meses.