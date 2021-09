Nicarágua envia 729 toneladas de alimentos para Cuba

O navio nicaraguense partiu esta manhã com 30 contentores, dos quais 25 foram carregados com feijão e cinco com azeite vegetal, de acordo com o documento oficial.

As autoridades esperam que a carga chegue ao porto de Mariel, no nordeste de Cuba, na terça-feira.

O embaixador cubano em Nicarágua, Juan Carlos Hernández, agradeceu ao governo de Manágua pelo “apoio na hora necessária, por partilhar e dar lições de paz e amor”.

Esta é a segunda remessa de alimentos que Nicarágua envia para Cuba, após uma primeira entrega de 30 contentores em agosto.

A ajuda procura aliviar a crise económica sofrida por Cuba, que se agravou com a covid-19, levando a uma série de manifestações na ilha a 11 de julho.

Via Lusa