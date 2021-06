Nise Yamaguchi processa senadores da CPI da Covid-19 por danos morais

A médica Nise Yamaguchi processou os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, e Otto Alencar (PSD-BA) por danos morais. Ela pede indenização de R$ 160 mil a cada um dos parlamentares.

O processo foi revelado pela CNN Brasil e confirmado pelo Metrópoles. Na denúncia feita ao Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), Nise argumentou ter sido vítima de misoginia e humilhação durante seu depoimento à comissão no dia 1º de junho.

Nise Yamaguchi defendeu que os senadores “perpetuaram um verdadeiro massacre moral”. A defesa da médica diz que os parlamentares agiram com intenção de “destruir a imagem” de Yamaguchi “perante toda a sociedade brasileira”.

Diz a peça que “durante o seu depoimento, a autora [Nise] foi tremendamente supliciada pelos requeridos [Otto e Calheiros], que abusando de seu direito à imunidade parlamentar perpetraram um verdadeiro massacre moral à requerente, massacre este que foi reconhecido por toda imprensa nacional e gerou uma veemente nota de repúdio do CFM – Conselho Federal de Medicina”,

Para a defesa da médica, os senadores “não agiram como congressistas eleitos por um sistema democrático e equânime, mas sim como verdugos de um regime ditatorial”.

De acordo com os advogados, caso Nise ganhe a ação, ela doará o dinheiro a hospitais infantis para crianças com câncer.

Críticas

Durante a oitiva, o senador Otto Alencar, que é médico, criticou a colega de profissão. O membro da CPI afirmou que o plenário do colegiado está “cansado de médico de audiovisual”.

As críticas ocorreram após questionamento à médica sobre sua noção histórica a respeito do coronavírus. O senador perguntou se Yamaguchi sabia diferenciar um vírus de um protozoário, e se indignou com a resposta de Nise: “A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora pra outra”, disparou.

“A senhora não sabe nada de infectologia, nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. A senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não é do seu domínio. Isso não é honesto, doutora”, continuou o parlamentar.

Otto disse ainda que a oncologista não poderia atuar no campo da infectologia, por não ter domínio da área. Nise é defensora ferrenha do uso de cloroquina e do chamado tratamento precoce em pacientes da Covid-19.

