Nível baixo do Madeira: Defesa Civil Municipal emite alerta a ribeirinhos e proprietários de embarcações Na quinta-feira (14), o nível era de apenas 3,44 metros. No ano passado, nessa mesma época do ano, o registrado foi de acima dos 5 metros. O alerta é dado sempre que o nível do rio chega a 4 metros de profundidade.

