No CNJ, Fux interviu a favor do Itaú em processo que o banco foi condenado por mentir à justiça e litigância de má-fé

No CNJ, Fux interviu a favor do Itaú em processo que o banco foi condenado por mentir à justiça e litigância de má-fé

Uma ação que tramita há 19 anos no Tribunal de Justiça do Pará contra o Banco Itaú, movida por um acionista, já resultou na condenação do banco por litigância de má-fé e pelo menos quatro multas, sendo que uma delas foi por mentir no processo.

Além disso, o processo já transitou em julgado e o banco, para não pagar, contratou o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, que apresentou ao Conselho Nacional de Justiça uma Reclamação Disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que em 18 de setembro de 2020, havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Itaú para quitar a ação. O sobrinho de Barroso disse que a juíza foi ‘parcial’ em sua decisão.

E o ministro Luiz Fux, na condição de corregedor interino do CNJ, à época, não apenas aceitou a reclamação contra a juíza, como ainda cassou a decisão dela, em um ato irregular, já que o CNJ não tem competência para esse tipo de interferência, e quem estabelece isso é a Constituição, que Fux desrespeitou.

Agora entenda a situação: o Itaú não paga suas contas, e essa afirmação é corroborada por centenas de processos judiciais onde o banco foi condenado por litigância de má-fé, por desrespeitar a justiça, por ignorar ordens de magistrados e usar o judiciário como escudo para não honrar os compromissos, já que entope as cortes com recursos infundados e desnecessários, é apenas para tumultuar e atrasar o inevitável.

O problema maior é que agora, o Itaú inovou, ao estender para o Conselho Nacional de Justiça essa estratégia, e isso só foi possível porque Luiz Fux, que deveria ter arquivado de imediato a reclamação por total ausência de embasamento e principalmente pelo fato do CNJ não ter competência para intervir em decisões judiciais, resolveu abrir essa porta, que favorece apenas o banco Itaú.

A síntese da justiça é que ela deve ser igual à todos, independente de condição social, raça, credo. Ao criar uma excepcionalidade para o Itaú, sem nenhum tipo de apelo social, apenas e tão somente porque o banco se recusa a aceitar as regras da justiça, é de um ineditismo que chega a ser constrangedor, afinal, o ministro simplesmente ignorou toda a legislação em um processo privado, onde o banco perdeu e foi multado até por litigância de má-fé.

Fica praticamente impossível acreditar que o banco escolheu o escritório do sobrinho de Barroso aleatoriamente. Também fica difícil aceitar que o CNJ, órgão responsável por avaliar conduta de magistrados e a organização da justiça, se preste a ser um mero puxadinho de banco caloteiro, contumaz devedor, habituado a não honrar compromissos com seus acionistas.

Abaixo, as alegações que foram feitas pelo sobrinho de Luís Roberto Barroso contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos. É importante observar que elas foram repetidas por Fux, quando levou o caso ao conhecimento dos demais conselheiros. As mesmas queixas foram apresentadas à Corregedoria do TJPA, que julgou improcedente e manteve a magistrada no processo, aguardando apenas o desfecho do julgamento no CNJ. Sabendo da ilegalidade de sua decisão, Fux vem se recusando a pautar a reclamação, enquanto o banco segue tentando afastar a juíza ou declara-la suspeita, para que o processo seja redistribuído e o banco consiga mais tempo de calote.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/no-cnj-fux-interviu-a-favor-do-itau-em-processo-que-o-banco-foi-condenado-por-mentir-a-justica-e-litigancia-de-ma-fe/

Autoria: Alan Alex, Painel Político