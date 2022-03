No desespero pela reeleição, 14 parlamentares devem trocar de partido até o dia 2 Para muitos, será o fim do mandato

Faltando 3 dias para o fechamento da janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de legenda sem correr o risco de perder os mandatos por infidelidade, oito deputados estaduais e um federal trocaram de siglas para garantir a reeleição. Na Câmara Federal, até hoje apenas o deputado federal Coronel Crisóstomo deixou o PSL pelo Partido Liberal (PL). Mas até o próximo dia 2, outros parlamentares devem decidir um novo rumo partidário. Na Assembleia, quatro deputados ainda estudam as melhores opções: Alan Queiroz (PSDB), Cássia Muleta (Podemos), Jhony Paixão (Republicanos) e Rosângela Donadon (PDT). Desse grupo, apenas Jhony foi forçado pelo Republicanos a deixar a legenda em razão de fortes denúncias envolvendo práticas contrárias ao regimento interno do partido. Alan Queiroz confirmou que não fica no PSDB e nem irá para o União Brasil, como a imprensa andou ventilando esses dias. Já Rosângela Donadon está com um pé no União Brasil. Mas para isso, ela exigiu a saída do deputado Adelino Follador.

No troca-troca partidário, o União Brasil, liderado pelo governador Marcos Rocha, saiu fortalecido, garantindo a maior bancada na Assembleia Legislativa. O partido também abrigou nomes de peso em sua nominata e seus correligionários imaginam eleger até quatro deputados estaduais nestas eleições. Outros dois que deixaram seus partidos de origem, Eurípedes Lebrão (União Brasil) e Anderson Pereira (Republicanos) não concorrem a reeleição, mas a Câmara dos Deputados.

Na Câmara Federal, Léo Moraes (Podemos), Jaqueline Cassol (PP) e Mariana Carvalho (PSDB) não trocaram de partido, mas não concorrem a reeleição. Léo vem ao Governo; Jaqueline e Mariana ao Senado. Dos três, Mariana não sabe ainda se permanece no PSDB, pois há convites para ingressar no PL.

Secretários também deixam cargos

Pela legislação, os secretários municipais e estaduais que pretendem concorrer em outubro também precisam deixar os cargos até o dia 2 de abril. Pelo menos 5 titulares do Governo Marcos Rocha estarão fora da gestão e em Porto Velho, o coronel Ronaldo Flores deve se desincompatibilizar para concorrer a Assembleia Legislativa.

QUADRO NA CÂMARA FEDERAL

Indefinidos

Mariana Carvalho

Os que mudaram de partido

Coronel Crisóstomo – Deixou o PSL e ingressou no PL

Os que permanecem

Mauro Nazif – PSB

Silvia Cristina – PDT

Expedito Netto – PSD

Jaqueline Cassol – PP

Léo Moraes – Podemos

Lúcio Mosquini – MDB

QUADRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Indefinidos

Alan Queiroz – deixa PSDB

Cássia Muleta – Deixa Podemos

Jhony Paixão – Deixa Republicanos

Rosângela Donadon – Deixa PDT

Os que mudaram de partido

Anderson Pereira – Deixa PROS e ingressa no Republicanos

Eurípedes Lebrão – Deixa MDB e ingressa no União Brasil

Luizinho Goebel – Deixa PV e ingressa no PSC

Laerte Gomes – Deixa PSDB e ingressa no PL

Adelino Follador – Deixa DEM e ingressa União Brasil

Eyder Brasil – Deixa PSL e ingressa no União Brasil

Izequiel Neiva – Deixa PTB e ingressa no União Brasil

Lazinho da Fetagro – Deixa PT e ingressa no PSB

Os que permanecem

Ismael Crispim – PSB

Alex Silva – Republicanos

Alex Redano – Republicanos

Chiquinho da Emater – PSB

Cirone Deiró – Podemos

Dr. Neidson – PMN

Geraldo da Rondônia – PSC

Jair Montes – Avante

Jean Oliveira – MDB

Marcelo Cruz – Patriotas

Ribamar Araújo – PL

Jean Mendonça – Podemos

rondoniagora