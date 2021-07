No Dia do Rock, Brasília resgata memórias do ritmo em rota turística

Guitarras, baterias, sons e emoções no último volume. “Imagine ficar no exato local onde começou a banda Aborto Elétrico, a Legião Urbana, Capital Inicial, a Plebe Rude… Imagine saber o endereço onde começou aquela história”. A imaginação do músico Philippe Seabra, guitarrista de Plebe Rude, foi uma das responsáveis por tirar do papel um projeto de demarcar os endereços que fizeram Brasília (ou todo o Distrito Federal) ficar conhecida como a Capital do Rock.

Justo nesta terça-feira (13), Dia Mundial do Rock, o governo local inicia a implantação de placas de informação em 15 desses lugares. Ao todo, serão 41. Não à toa este roteiro foi batizado de Rota do Rock. Seabra é o curador dessa iniciativa – que tem recursos público-privados – para que, mesmo quando houver silêncio, os sons da memória toquem mais alto.

“Desde a década de 1960, tinham bandas de rock na cidade, como Os Primitivos, ou Os Régis, por exemplo. Com o Teatro Nacional ainda sendo construído, em 1966, eles já estavam tocando. Isso é muito clássico”, pontua Seabra. Ele entende que nessa Brasília, de endereços diferentes, de ruas batizadas por números de quadras da Asa Sul e da Asa Norte, o rock está por toda parte. “A preservação é um legado que quero deixar para o meu filho para que essa história não desapareça. Sem dúvida, Brasília ainda é a Capital do Rock”.

Influências

Entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980, aqueles jovens, inspirados pelas novidades do punk rock norte-americano, inventaram uma forma de fazer o ritmo com temas brasileiros. Encontravam-se nas garagens de casa e do prédio para fazer suas canções. “Desde muito pequeno, aquilo me chamava atenção, a partir da adolescência. Aquele movimento mudou a história do rock brasileiro. Plebe Rude, inclusive, chega em 2021 também aos 40 anos de história”, diz o guitarrista.

A secretaria de Turismo do Distrito Federal explica que, quando o visitante chegar a um desses locais, poderá conhecer um resumo da história que aconteceu ali a partir de um QR Code que estará visível no local. As placas terão iconografia e identificação por uma nota musical.

Nesta terça (13), é inaugurada a placa da Torre de TV. Ainda nesta semana, outras 14 peças serão colocadas, em lugares que já são espaços turísticos, como a Ermida Dom Bosco, mas também em frente a prédios que poderiam passar despercebidos por quem não conhece os detalhes. No conjunto residencial da Colina, onde residem professores e estudantes da Universidade de Brasília, por exemplo, aqueles jovens roqueiros se reuniam para compor e tocar, e assim ficaram famosos como “Turma da Colina”.

Quem for lá vai saber mais como eram os encontros dos músicos que começaram a tocar nos gramados e nas entrequadras e ganharam os palcos de todo o país. Para se ter uma ideia, pelo menos 26 bandas da cidade chegaram às grandes gravadoras nos anos 80 e 90. Fora do Plano Piloto, Philippe Seabra diz que há espaços que fazem parte da história em cidades como Guará, em Taguatinga e no Gama, que receberam shows inaugurais dessas bandas.

Pertencimento

Pesquisador pela Universidade de São Paulo (USP), o historiador Daniel Savillano estudou no doutorado o fenômeno do rock dos anos 1980. Ele explica que a capital foi influenciada por uma série de conjunturas e que o rock passou a ser parte da identidade cultural da cidade.

“Essa circulação de ideias em Brasília foi marcante também pela origem desses jovens, de classe média. Essa é uma construção de capital do rock e isso faz parte da cultura nacional”. Para ele, o rock foi uma expressão da época que tem relação com o momento histórico e precisa ser resgatada. “A memória, de fato, precisa ser preservada. Isso cria uma ideia de pertencimento. Afasta a ideia apenas de que Brasília tem apenas prédios administrativos. Esse resgate de toda obra é fundamental”.

Carmen Manfredini concorda que a iniciativa é essencial. “Uma das características do nosso país é não preservar. Mesmo que seja recente, a memória se apaga. É mais do que bem-vinda. Incentiva a educação nos adolescentes e também nas crianças sobre quem foram esses músicos”. Philippe Seabra entende que a Rota do Rock poderá mobilizar os atuais jovens roqueiros a se interessarem mais pelo legado daqueles que começaram a construir essa história.

Carmen Manfredini relata que Renato Russo foi um desses rapazes curiosos que procuravam endereços e histórias para transformar em versos. “As pesquisas do Renato eram nas ruas. Ele visitava as cidades-satélites e saiu daquela vida de menino privilegiado para contar histórias dos menos favorecidos, como ocorre em Faroeste Caboblo e Dezesseis. Ele conversava com as pessoas nas ruas. Dentro do quarto ele não iria descobrir. Foi assim que ele se transformou em poeta”.

Confira especial da EBC sobre Renato Russo

Mas ela destaca que o local icônico na trajetória de Renato é o bloco B da quadra 303, da Asa Sul. Inclusive, haverá uma placa em frente ao prédio em que ele morava. Foi em seu quarto, de portas abertas, que ele viveu um sonho. “O menino imaginou uma banda fictícia. Imaginou-se um ídolo e astro de rock. Era o mundo mágico do menino Renato”. Mais um dos endereços em que a memória pulsa alto.

Onde estarão as primeiras placas

Torre de TV – local onde vários grupos de rock da cidade se apresentaram ao longo dos anos.

UPIS – faculdade particular de Brasília que abrigou diversas apresentações musicais, inclusive de rock.

QI 8 do Lago Norte – residência de Philippe Seabra, era o QG da Plebe Rude.

Colina, na UnB – ali os filhos dos professores universitários e estudantes da UnB se encontravam para tocar e compor. Foi embaixo do bloco A da Colina que nasceu o Aborto Elétrico.

Ed. Rádio Center – foi neste local que muitas das bandas da cidade ensaiavam. A recém-criada Legião Urbana dividia o aluguel de uma das salas com a Plebe Rude e o XXX.

Esplanada dos Ministérios – os maiores shows da cidade acontecem na Esplanada dos Ministérios, e várias bandas nacionais tocaram ali. Entre elas, o Capital Inicial, que gravou o DVD Multishow ao Vivo durante um show de aniversário de Brasília, com mais de um milhão de espectadores.

Estádio Nacional Mané Garrincha – o último show da Legião Urbana em Brasília, em 1988, aconteceu no antigo Mané Garrincha, e foi interrompido por problemas de organização e confusão generalizada.

Bloco B da 303 Sul – prédio onde morou Renato Russo, foi onde ele compôs várias de suas canções e era ponto de encontro dos roqueiros.

Espaço Cultural Renato Russo – antigo Teatro Galpãozinho (508 sul), era parada obrigatória para os artistas de Brasília nas décadas de 1970 e 1980.

Entrequadra 110/111 Sul– ali funcionava a lanchonete Food’s e era onde as bandas – que subiam em caminhões – costumavam se apresentar.

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – inaugurado em 1979, foi o palco que recebeu grandes shows de bandas nacionais e internacionais.

Concha Acústica de Brasília – projetada por Oscar Niemeyer, foi ali que foi lançado o LP Rumores, em 1985, marcando o punk rock oriundo da capital.

Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul – local que recebeu o primeiro show do Aborto Elétrico, em 1980.

QI 9 do Lago Sul​ – onde fica a casa do Digão, que tocava com seu vizinho Rodolfo e tornou-se local de ensaio da banda Raimundos, surgida em 1986.

Ermida Dom Bosco – no gramado às margens do lago Paranoá aconteciam vários shows de rock, entre eles a gravação do DVD Rachando Concreto ao vivo, da Plebe Rude.

Via Agência Brasil