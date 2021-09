No feriado não haverá vacinação contra Covid em Porto Velho; veja programação

Nesta terça-feira (7), Dia da Independência do Brasil, não haverá vacinação contra a Covid-19 em Porto Velho, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A Prefeitura de Porto Velho informou que desativou o ponto de vacinação contra o Coronavírus, que funcionava na Faculdade São Lucas. Com essa mudança, o local de imunização passa a ser na Fimca, das 9h às 16h, para a aplicação da primeira e segunda dose. Segundo o município, continuam sendo imunizadas pessoas a partir de 12 anos, e aptos para receberem a segunda dose dentro do intervalo de 60 dias das vacinas Pfizer e AstraZenca. Para ser vacinado é necessário cadastro no aplicativo SASI e apresentar documento com foto. Os menores de idade que não tiverem documento oficial devem apresentar o dos pais ou responsáveis.

Confira a programação:

SEGUNDA-FEIRA (6) Porto Velho Shopping, das 10h às 22h, para primeira e segunda dose. Faculdade Fimca, para primeira e segunda dose, das 9h às 16h.

Assessoria

foto ilustrativa