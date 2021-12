No país de banqueiros caloteiros, Eike Batista escapa, por prescrição, de pagar R$ 47 milhões em impostos

A Justiça deu ganho de causa para Eike Batista e ele não vai precisar pagar cerca de R$ 47 milhões que deve ao governo do Rio de Janeiro. O valor é sobre impostos que ele precisava pagar ao estado fluminense. Foi o presente de Natal do judiciário ao ex-bilionário.

A decisão unânime foi dos desembargadores da 5ª Câmara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Os magistrados entenderam que a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio perdeu o prazo de cobrança. As informações são do site Valor Econômico.

matéria original:

.painelpolitico.com/no-pais-de-banqueiros-caloteiros-eike-batista-escapa-por-prescricao-de-pagar-r-47-milhoes-em-impostos/

autor: Alan Alex, Painel Político