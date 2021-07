Nos pênaltis, Porto Velho supera o Real Ariquemes e conquista bicampeonato

Equipes ficaram no empate no tempo normal em 1 a 1, mas nos pênaltis Porto Velho superou o Real Ariquemes por 5 a 3

O Porto Velho venceu na tarde desta quarta-feira o Real Ariquemes nos pênaltis por 5 a 3, após empate no tempo normal em 1 a 1, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e conquistou seu bicampeonato Estadual 2021. A partida foi válida pelo jogo de volta da decisão da competição estadual.

Emerson Bacas abriu o placar na primeira etapa para o Porto Velho, enquanto que Ariel marcou contra e deixou tudo igual.

Nas cobranças de penalidades, Felipe Sorbara, Keko, Panda, Lucas Bala e Emerson Bacas marcaram pelo Porto Velho, enquanto que Batista, Diego Rosa e Alisson marcaram para o Real Ariquemes. Raí foi o único a desperdiçar a penalidade.

Com o resultado, o Porto Velho chegou ao bicampeonato estadual e vai representar o Estado nas disputas da Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Real Ariquemes vai representar o Estado na Copa Verde e na fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro.

Agora, a Locomotiva enfrentará no domingo o Nova Mutum-MT no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER