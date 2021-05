Nos pênaltis, União Cacoalense vence Porto Velho e aguarda julgamento no TJD-RO

O União Cacoalense venceu nesta quinta-feira o Porto Velho nos pênaltis por 6 a 5 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense 2021. No tempo normal, a Raposa da BR havia vencido a Locomotiva por 2 a 1.

Xavão abriu o placar para o Porto Velho aos 25 minutos, mas, no final do primeiro tempo, Douglas deixou tudo igual no placar. Na volta do intervalo, a Raposa da BR marcou com Douglas aos quatro minutos, levando o duelo para as cobranças de penalidades.

Com o resultado, o União Cacoalense aguarda agora o julgamento no Pleno do TJD-RO devido a punição aplicada com a perda de três pontos e multa de R$ 500 sobre a utilização do lateral Fabinho de forma irregular no jogo de ida da semifinal do Estadual. Na manhã desta quinta-feira, o clube teve o pedido de efeito suspensivo acatado pelo auditor Marcel dos Reis Fernandes e só terá os pontos descontados na tabela da competição se a decisão for mantida após o processo ser julgado no Pleno, instância máxima do futebol rondoniense.

Julgado no dia 21 de maio pela Primeira Comissão Disciplinar do TJD-RO, o União Cacoalense entrou com pedido de efeito suspensivo e recorreu da decisão para que o caso tenha mais um episódio na justiça Desportiva. Após analisar o processo, o relator do caso no Pleno, auditor Marcel dos Reis Fernandes acatou o pedido e o novo julgamento deve ocorrer na próxima sessão do Pleno, ainda a ser agendada. Já o Porto Velho aguarda a definição sobre o caso e foca em sua estreia no dia 6 de junho na Série D do Campeonato Brasileiro diante do Uniao-MT em Rondonópolis.

Por enquanto, o Real Ariquemes aguarda a definição do tribunal sobre o caso para conhecer o seu adversário na decisão do Campeonato Rondoniense 2021.

Via Futebol do Norte