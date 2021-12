NOTA CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS

O valor está em linha com a legislação e bem abaixo, inclusive, da inflação acumulada no período, que está oscilando entre 11 e 13%. Aliás, a Instituição destaca também que decidiu suportar parte do aumento dos seus custos justamente para não majorar o percentual de reajuste.

Vale lembrar que todos os compromissos que a IES mantém também estão sendo reajustados, tais como salários de professores e colaboradores administrativos, fornecedores e custos com locação e manutenção.

A respeito dos problemas estruturais alegados, observamos que o curso está em conformidade com os requisitos de qualidade estabelecidos pelo ministério da educação, possuindo conceito 4, numa escala de 0 a 5, no Conceito Preliminar de Curso (CPC)*, que tem como base o valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos. Observamos ainda que comprovaremos todos os investimentos informados, no âmbito da Ação Civil Pública.

É prática comum no setor educacional que as mensalidades escolares, sejam elas de colégios ou faculdades, são reajustadas anualmente, nos termos da legislação vigente. Essa condição está prevista em contrato de maneira transparente e todos os alunos e responsáveis têm ciência disso, desde o momento da matrícula na Instituição. A partir de janeiro de 2022, considerando a previsão do aumento dos custos operacionais, o reajuste que será realizado pelo Centro Universitário São Lucas será de 8,5% .

*FONTE: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/conceito-preliminar-de-curso-cpc