Nota de Esclarecimento do TCE-RO referente à licitação para construção do Novo Heuro

Em razão da repercussão na imprensa local da decisão do Tribunal de Contas (TCE-RO) referente ao processo que trata da construção e manutenção do novo Hospital de Urgências e Emergências de Rondônia (HEURO), em Porto Velho, o TCE-RO esclarece que:

• Por sua grande importância para os cidadãos de Rondônia e por envolver situação de risco e expressiva materialidade, o procedimento administrativo que trata da obra foi selecionado para ser fiscalizado pelo TCE, o que se fará em relação a todas as fases da licitação e também da execução contratual;

• Na fiscalização realizada, foram detectadas inconformidades, assim como a necessidade de esclarecimentos sobre os serviços incluídos na manutenção do equipamento, sobre o preço de referência para o certame, relativos ao custo da manutenção, entre outros;