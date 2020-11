Nota de Esclarecimento do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia sobre atraso na totalização de votos no 1º turno

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em resposta à manifestação ocorrida na manhã desta quinta-feira (19), em frente ao Fórum Eleitoral da Capital, presta os necessários esclarecimentos sobre a demora de aproximadamente 1h30m na totalização e, por consequente, a divulgação dos resultados oficiais do primeiro turno das eleições municipais 2020.

Segundo o TSE, o atraso médio de duas horas e trinta minutos na divulgação dos resultados das Eleições Municipais foi ocasionado por recurso de inteligência artificial existente em um otimizador do banco de dados Oracle, que garante a velocidade no processamento das informações.

Apesar disso, os cidadãos brasileiros tiveram acesso ao resultado das urnas em todo o país no mesmo dia da realização da votação, antes da meia-noite.

Ponto importante a ser destacado é o fato de que as totalizações para divulgação do resultado final são realizadas de maneira centralizada no Tribunal Superior Eleitoral, através do envio de informações pelos Regionais Eleitorais, não cabendo quaisquer providências referentes ao atraso na divulgação por estes.

O TRE-RO reforça que são livres as práticas de manifestações públicas, sendo um importante meio no exercício do controle externo popular da Administração Pública. Contudo, reafirma o seu posicionamento na confiabilidade do sistema eletrônico eleitoral.

Garantir a legitimidade da realização das eleições de forma célere e transparente é missão institucional que sempre marcou os trabalhos da Justiça Eleitoral em Rondônia.

Fonte: TRE-RO