NOTA DE ESCLARECIMENTO – Sobre o “tiroteio” e a “briga generalizada” na festa do Dia das Mães no Mercado Cultural de Porto Velho

NOTA DE ESCLARECIMENTO – Sobre o “tiroteio” e a “briga generalizada” na festa do Dia das Mães no Mercado Cultural de Porto Velho

A tal “briga generalizada” não ocorreu no último domingo, dia 08, no Mercado Cultural, como foi noticiado por algumas mídias sem checar as informações!

O homem que fez o disparo de arma de fogo para o alto, na Avenida Prudente de Moares, ao lado do Mercado Cultural, na verdade era vitima de outro homem, que estava bastante alterado e arrumando confusão até com seus próprios amigos. A vitima apenas quis dispersar o meliante para entrar em seu veículo e seguir o seu caminho.

De fato que ambos, tanto a vítima e o rapaz que queria arrumar confusão estavam no Mercado Cultural. A vitima, que aparentemente parecia ser policial, se retirou do local e o rapaz da confusão foi atrás dele, quando aconteceu os disparos.

Após a retirada da vítima, começou a tal “briga generalizada” na Av. Prudente de Moares, ao lado do Mercado Cultural, entre o rapaz da confusão e seus cinco amigos que tentavam conter a fúria do tal meliante, que depois de uns puxões de orelhas e uma boa conversa foi convencido a se retirar do local.

Enquanto o evento musical ocorria normalmente, a polícia apareceu no local e recolheu as cápsulas da pistola 380.

A programação preparada pelos permissionários do local histórico, público e turístico da capital rondoniense, em comemorações ao Dia das Mães, com shows grátis, no Café Nordestino, Almoço Especial e apresentações artísticas e musicais no final de tarde e a noite foi um sucesso de público, com varias famílias presentes.

As ações dos permissionários com apóio da prefeitura de Porto Velho, através da Funcultural, gera mais de 182 empregos diretos e indiretos, com contratações de músicos, artistas, barmans, garçons, cozinheiros, contratações de prestadores de serviços, entre outros, gerando renda e receita ao município.

Novidades!!!

Hoje, o Mercado Cultural tem vários boxs, sendo um de restaurante, outra de choperia, de venda de açaí, vendas de comidas típicas da região e do estado do Pará, de artes sacras e vai ter outros com vendas de sorvete, espetinho e lanchonete.

Funcionando de segunda a segunda, das 7h às 23h40, os títulares dos box oferecem preços populares nas refeições, principalmente no almoço durante a semana.

Inf.: (69) 9-9901-6007.

Por Marcelo Gladson