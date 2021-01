Nota de Repúdio: Coren-RO repudia atitude de deputado estadual Geraldo da Rondônia

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO) vem a público manifestar repúdio ao comportamento desonroso do deputado estadual Geraldo da Rondônia, que invadiu o Hospital Municipal de Ariquemes no último sábado (16), constrangendo e desacatando profissionais da Enfermagem no local de trabalho.

Um boletim de ocorrência de número 240797 foi registrado pelas profissionais dando conta do abuso de poder do parlamentar, que invadiu áreas restritas da unidade hospitalar, perturbando o trabalho e insultando as servidoras.

É lamentável que um representante político tenha agido com tamanha falta de respeito às profissionais que estavam em local de trabalho e exercendo o fundamental serviço de atendimento à população, em meio à crítica situação pandêmica instalada no estado, na linha de frente no combate à Covid-19.

Com imunidade parlamentar, o deputado estadual Geraldo da Rondônia não foi responsabilizado pelo suposto crime. O Coren se solidariza pela triste condição a que foram submetidas as profissionais.

Fonte: Ascom/Coren-RO