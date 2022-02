Nova enchente deixa Defesa Civil em alerta vermelho

A Defesa Civil de Ji-Paraná emitiu o alerta vermelho sobre o nível do rio Machado, após as águas superarem a marca de 11 metros de profundidade, de acordo com o acompanhamento em tempo real realizado pela Agência Nacional das Águas (ANA).

Nesta segunda-feira (21), o rio Machado chegou a 11,60 metros, fazendo com que cerca de 50 famílias precisassem deixar as casas, sendo que boa parte dessas famílias deixaram as residências por conta própria, buscando abrigo nas casas de familiares.

Durante o fim de semana, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros resgataram as famílias em situação de risco que solicitaram socorro por meio do 193, telefone de emergência dos Bombeiros.

A coordenadora da Defesa Civil de Ji-Paraná, Meire Zanettin Moura, explicou que o órgão monitora também a cabeceira do rio Machado, no município de Pimenta Bueno, assim como os afluentes em Cacoal e Rolim de Moura.

“O monitoramento do nível do Machado é feito em tempo real, por meio do aplicativo da ANA. Pedimos para que as famílias ribeirinhas não deixem para sair de casa na última hora, que acionem o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil assim que o rio atingir as casas. Também é importante se lembrar dos documentos pessoais e das medicações de uso contínuo”, pediu Meire.

Na manhã de segunda, o nível dos rios Pimenta Bueno e Barão de Melgaço, no município de Pimenta Bueno, começaram a baixar. Com essa queda, a perspectiva é de que o nível do rio Machado, em Ji-Paraná, também comece a baixar nos próximos dias.

“Conseguimos prever o que vai acontecer em Ji-Paraná, de acordo com o que ocorre em Cacoal e Pimenta Bueno. Como lá os rios estão baixando, a previsão é de que o nível do Machado também comece a diminuir por aqui”, explicou a coordenadora da Defesa Civil de Ji-Paraná.

A titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), Ana Maria Santos Vizeli, explicou que, até o momento, das 50 famílias resgatadas, apenas uma precisou ser alojada no Ginásio Gerivaldão, no segundo distrito. As outras famílias foram encaminhadas para casas de familiares e poderão retornar aos lares quando as águas baixarem.