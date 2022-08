Nova friagem derruba temperaturas em todo o estado nesta quarta-feira

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a friagem se estabelece em toda Rondônia e derruba as temperaturas nesta quarta-feira (10). A previsão será de céu encoberto a nublado com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões do estado. As temperaturas ficam baixas durante todo o dia e o aumento da intensidade do vento fará aumentar ainda mais a sensação de frio em todas as regiões rondonienses.