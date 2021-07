Nova onda de frio vai atingir RO, Vilhena pode registrar mínimas de 8°C e até superar recorde de junho, aponta meteorologia

Conforme informado pelo Extra de Rondônia dias atrás, uma massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai invadir o Brasil na próxima semana, atingindo o Estado de Rondônia (leia mais AQUI).

Modelos numéricos analisados pela MetSul Meteorologia indicam de forma sistemática que será uma erupção de ar gelado muito intensa.

O ar polar deve ingressar no Brasil entre terça-feira, 27, e a quarta-feira, 28, dia em que deve atingir Rondônia, com o município de Vilhena registrando as menores temperaturas do Estado.