Nova vacina contra herpes-zóster começa a ser vendida no Brasil

A primeira vacina contra vírus herpes-zóster indicada para adultos com mais de 18 anos chegou neste mês às clínicas particulares brasileiras.

A vacina da farmacêutica GSK, chamada de Shingrix, foi aprovada em agosto de 2021 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O imunizante pode ser aplicado em qualquer adulto com risco potencial de contrair a doença, como pacientes imunocomprometidos.

A imunização é feita com duas doses, cada uma tem o preço recomendado de R$ 843 – totalizando R$1.686 –, mas o valor pode variar entre as clínicas.

Fora do SUS

Até então, apenas a vacina Zostavax, da MSD, era comercializada no país. No entanto, a indicação de uso dela está limitada a pessoas com mais de 50 anos. Nenhuma das duas opções está disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para aplicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O herpes-zóster é o mesmo vírus que provoca a catapora. Ele fica alojado no corpo até que uma circunstância de baixa de imunidade faça com que ele volte a aparecer.

Metrópoles