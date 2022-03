Nova variante desconhecida da Covid-19 é detectada em Israel Segundo informações do Ministério da Saúde do país, pacientes apresentaram a combinação das subvariantes BA.1 e BA.2

O Ministério da Saúde de Israel divulgou, nesta quarta-feira (16/3), a detecção de dois casos de Covid-19 por uma variante não identificada.

Segundo as informações preliminares, os pacientes infectados apresentaram a combinação das subvariantes BA.1 e BA.2.

“Esta variante ainda não é conhecida no mundo, e os dois casos foram descobertos, graças a testes de PCR feitos no aeroporto Ben Gurion, na entrada de Israel”, informou o comunicado divulgado pelas autoridades de saúde.

Em entrevista à rádio militar israelense, o chefe da estratégia de combate à Covid do governo israelense, Salman Zarka, afirmou que o fenômeno das variantes combinadas é bastante conhecido e que, no momento, não há informações de que ela possa levar a casos mais graves.

As pessoas contaminadas com a nova versão da Ômicron apresentaram sintomas leves de febre, dores de cabeça e musculares e não precisaram de cuidados médicos especiais.

Diante da propagação da subvariante BA.2 pelo mundo, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, deve se reunir ainda nesta quarta-feira com autoridades do Ministério da Saúde, conforme informação divulgada por seu gabinete.

Identificada pela primeira vez na França, a Deltacron combina características das mutações Delta e Ômicron. Segundo a diretora da OMS, Maria Van Kerkhove, ainda não há evidências de que a nova variante seja mais grave do que a Delta ou a Ômicron separadamente. Com dois casos identificados no Brasil, no início de março de 2022, a cepa também já foi encontrada em países da Europa e nos Estados Unidos.

Desde o início da pandemia, dezenas de cepas da Covid-19 surgiram pelo mundo. No entanto, algumas chamam mais atenção de especialistas: as classificadas como de preocupação e as de interesse.