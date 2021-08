Novas restrições devido à pandemia são alvo de protestos em Israel

Um dos países mais vacinados do mundo, Israel enfrenta onda de protestos devido às novas restrições do governo pela piora na pandemia. O número de casos é o mais elevado desde março devido à chegada da variante delta no país.

© Marco Verch Israel retoma restrições anticonvid e vacina crianças de 12 a 15 anos para conter nova cepaO governo aumentou as restrições para barrar a nova onda de casos. Entre as novas regras, estão a necessidade de apresentar passaporte de vacinas para entrar em locais fechados e aplicação da terceira dose da Pfizer em pessoas com mais de 60 anos.

Na noite de sábado (31.jul.2021), pessoas protestaram em Tel Aviv contra as novas medidas. Segundo reportagem da agência de notícias France-Presse, entre os cartazes havia palavras de ordem negacionistas e pedindo maior abertura do comércio. “Não há pandemia, é um golpe”, afirmava um manifestante.

No sábado, Israel registrou 2.435 casos, o número mais alto desde março. Também há 326 pessoas internadas, maior número desde abril. Segundo dados do Our World in Data, 59,4% da população israelense já se vacinou.

No dia 19 de abril, Israel anunciou a desobrigação de as pessoas andarem de máscaras em ambientes abertos. O país é considerado um caso de sucesso na vacinação contra o coronavírus.

Poder 360