Novas subvariantes de coronavírus escapam de anticorpos da vacinação, diz estudo

As subvariantes de Omicron BA.4 e BA.5 parecem escapar das respostas de anticorpos entre as pessoas que tiveram infecção anterior por Covid-19 e aquelas que foram totalmente vacinadas e reforçadas, de acordo com novos dados de pesquisadores do Beth Israel Deaconess Medical Center, da Escola de Medicina de Harvard.

No entanto, a vacinação contra o Covid-19 ainda deve fornecer proteção substancial contra doenças graves, e os fabricantes de vacinas estão trabalhando em vacinas atualizadas que podem provocar uma resposta imune mais forte contra as variantes.

+ Brasil chega a 77,83% da população com vacinação completa contra a covid-19

Os níveis de anticorpos neutralizantes que uma infecção ou vacinação anterior provocam são várias vezes menores contra as subvariantes BA.4 e BA.5 em comparação com o coronavírus original, de acordo com a nova pesquisa publicada no New England Journal of Medicine na quarta-feira.

“Observamos reduções de 3 vezes nos títulos de anticorpos neutralizantes induzidos pela vacinação e infecção contra BA4 e BA5 em comparação com BA1 e BA2, que já são substancialmente menores do que as variantes originais do COVID-19”, disse Dr. Dan Barouch, autor do artigo e diretor do Centro de Pesquisa de Virologia e Vacinas do Beth Israel Deaconess Medical Center em Boston.

“Nossos dados sugerem que essas novas subvariantes Omicron provavelmente serão capazes de levar a surtos de infecções em populações com altos níveis de imunidade à vacina, bem como imunidade natural BA1 e BA2”, escreveu Barouch. “No entanto, é provável que a imunidade da vacina ainda forneça proteção substancial contra doenças graves com BA4 e BA5”.

As descobertas recém-publicadas ecoam pesquisas separadas de cientistas da Universidade de Columbia.

Eles descobriram recentemente que os vírus BA.4 e BA.5 eram mais propensos a escapar de anticorpos do sangue de adultos totalmente vacinados e reforçados em comparação com outras subvariantes Omicron, aumentando o risco de infecções por Covid-19.

Os autores desse estudo separado dizem que seus resultados apontam para um risco maior de reinfecção, mesmo em pessoas que têm alguma imunidade anterior contra o vírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA estimam que 94,7% da população dos EUA com 16 anos ou mais têm anticorpos contra o coronavírus que causa o Covid-19 por meio de vacinação, infecção ou ambos.

BA.4 e BA.5 causaram cerca de 35% das novas infecções por Covid-19 nos Estados Unidos na semana passada, acima dos 29% da semana anterior, de acordo com dados compartilhados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA na terça-feira.

BA.4 e BA.5 são as variantes de disseminação mais rápida relatadas até o momento, e espera-se que dominem a transmissão do Covid-19 nos Estados Unidos, Reino Unido e no resto da Europa nas próximas semanas, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças.

No artigo do New England Journal of Medicine, entre 27 participantes da pesquisa que foram vacinados e reforçados com a vacina contra o coronavírus Pfizer/BioNTech, os pesquisadores descobriram que duas semanas após a dose de reforço, os níveis de anticorpos neutralizantes contra subvariantes Omicron eram muito mais baixos do que os resposta contra o coronavírus original.

Os níveis de anticorpos neutralizantes foram menores por um fator de 6,4 contra BA.1; por um fator de 7 contra BA.2; por um fator de 14,1 contra BA.2.12.1 e por um fator de 21 contra BA.4 ou BA.5, descreveram os pesquisadores.

Entre 27 participantes que já haviam sido infectados com as subvariantes BA.1 ou BA.2 uma média de 29 dias antes, os pesquisadores encontraram resultados semelhantes.

Naqueles com infecção anterior – a maioria dos quais também havia sido vacinada – os pesquisadores descreveram níveis de anticorpos neutralizantes que foram menores por um fator de 6,4 contra BA.1; por um fator de 5,8 contra BA.2; por um fator de 9,6 contra BA.2.12.1 e por um fator de 18,7 contra BA.4 ou BA.5.

Mais pesquisas são necessárias para determinar o que exatamente os níveis de anticorpos neutralizantes significam para a eficácia da vacina e se descobertas semelhantes surgiriam entre um grupo maior de participantes.

“Nossos dados sugerem que o COVID-19 ainda tem a capacidade de sofrer mutações ainda mais, resultando em maior transmissibilidade e maior escape de anticorpos”, escreveu Barouch no e-mail. “À medida que as restrições da pandemia são levantadas, é importante permanecermos vigilantes e continuar estudando novas variantes e subvariantes à medida que surgem”.

Um estudo separado, publicado na revista Nature na semana passada, descobriu que o Omicron pode desenvolver mutações para evitar a imunidade provocada por uma infecção anterior por BA.1, o que sugere que os reforços de vacina baseados em BA.1 podem não alcançar proteção de amplo espectro contra novas subvariantes Omicron como BA.4 e BA.5.

Quanto ao que tudo isso significa no mundo real, o Dr. Wesley Long, patologista experimental do Houston Methodist Hospital, disse que as pessoas devem estar cientes de que podem adoecer novamente, mesmo que já tenham tido Covid-19 antes.

“Acho que estou um pouco preocupado com as pessoas que tiveram isso, talvez recentemente, tendo uma falsa sensação de segurança com BA.4 e BA.5 aumentando, porque vimos alguns casos de reinfecção e alguns casos de reinfecção com pessoas que tiveram a variante BA.2 nos últimos meses”, disse.

Alguns fabricantes de vacinas vêm desenvolvendo vacinas específicas de variantes para melhorar as respostas de anticorpos contra variantes e subvariantes de coronavírus preocupantes.

“As reinfecções serão inevitáveis ​​até que tenhamos vacinas ou mandatos generalizados que impeçam o aumento de casos novamente. Mas a boa notícia é que estamos em uma situação muito melhor do que estávamos sem as vacinas”, disse. Pavitra Roychoudhury, um instrutor de atuação no Departamento de Medicina Laboratorial e Patologia da Universidade de Washington, que não esteve envolvido no artigo do New England Journal of Medicine.

“Há tanto desse vírus por aí que parece inevitável”, disse ela sobre as infecções por Covid-19. “Esperamos que as proteções que temos em vigor levem principalmente a infecções leves”.

IstoéDinheiro