Novo Horizonte receberá R$ 300 mil em emendas parlamentares para a educação e compra de tubos para drenagem

O município de Novo Horizonte do Oeste, na região da Zona da Mata, teve assegurada a liberação de R$ 300 mil de emendas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), após reunião com o prefeito, Cleiton Cheregatto (MDB), os vereadores Eliane Professora (MDB) e Jacó de Andrade (PSL), a secretária de Educação do município, Geldiane Sabino, e o suplente de vereador, Uémerson Bili (PSL).

“O nosso mandato tem essa aproximação com os municípios, na medida em que destinamos emendas e intermediamos ações para levar benefícios à população. Para Novo Horizonte, estamos encaminhando esse recurso, atendendo ao pedido do prefeito e das demais lideranças”, destacou Redano, que assegurou ainda junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a destinação de um respirador para a rede de saúde do município.

“Estamos adquirindo, com apoio de empresários locais, sete máscaras e precisamos de mais respiradores. Um já vai nos ajudar muito, evitando o agravamento dos pacientes e a intubação, em razão da covid-19. Agradeço ao presidente Redano e ao secretário da Sesau, Fernando Máximo, pelo apoio”, disse Cheregatto.

O valor destinado por Redano será dividido em dois projetos: para a aquisição de material pedagógico do projeto Ondas da Leitura, para atender aos mais de 700 alunos da rede municipal, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e para a compra de tubos corrugados para obras de drenagem na área urbana, atendendo ao pedido do vereador Jacó de Andrade, com a prefeitura assumindo também uma parte do investimento no serviço.

Ondas da Leitura

O kit de material pedagógico do projeto “Nas Ondas da Leitura” é completo. O projeto é composto de um kit do aluno com uma mochila, livros literários com temas e gêneros textuais diversificados e ainda, um livro de leitura e escrita, um livro diário/agenda. Já o kit do professor contém, além dos mesmos livros dos alunos, um manual de sugestões e orientações, livros de formações e diário do educador.

Fonte: ALE-RO