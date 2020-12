Novo Sistema Diretivo do Sintero toma posse e reafirma luta em favor dos trabalhadores em educação

Os novos membros do Sistema Diretivo do Sintero, composto pela Diretoria Executiva, Diretores Regionais e Conselho Fiscal, tomaram posse nesta sexta-feira (04/12), em solenidade fechada ao público e com regras de distanciamento social, para combater a propagação do novo Coronavírus.

Todo o evento foi coordenado pela Comissão Eleitoral independente, eleita através de uma assembleia extraordinária, convocada exclusivamente para conduzir o processo eleitoral com total autonomia e seriedade.

Na oportunidade, a presidente reeleita, Lionilda Simão, comentou sobre o contexto atual difícil para a classe trabalhadora e da importância de todos/as os/trabalhadores/as lutarem pela manutenção dos direitos conquistados. Ela também criticou os constantes ataques arquitetados pelo governo de Bolsonaro, que representam uma série de retrocessos. Destacou ainda que a Educação atravessa uma grande turbulência, com a morosidade da regulamentação do Fundeb permanente (Emenda Constitucional 108), aprovado no Congresso Nacional.Também mencionou a Portaria Interministerial nº 3, de 25 de novembro de 2020, que reduziu o valor anual mínimo por aluno do Fundeb e que pretende zerar o reajuste do Piso do Magistério de 2021. Também destacou da necessidade da luta contra a Reforma Administrativa e da Reforma da Previdência Estadual, para que não penalizem os servidores.

Lionilda Simão agradeceu a confiança de todos os filiados e filiados, que deram mais um voto de confiança por entender que o trabalho desenvolvido deve continuar. Ela ressaltou que novas dificuldades irão vir futuramente e, por isso, destacou que a união da categoria será elemento fundamental para a luta. Muito emocionada, ela relembrou e prestou homenagem aos membros que foram eleitos, mas que não puderam estar presentes por motivos de saúde.

A cerimônia foi transmitida pelos canais de comunicação do Sintero e atingiu mais de 3.800 pessoas. O evento foi finalizado após todos os membros assinarem a Ata de posse.

Estiveram presentes no evento, o presidente do Sinprof, Joelson Chaves, Neira Cláudia Cardoso Figueira, Secretaria de Gênero e Etnia da CTB/RO, Magno Barbosa, secretário de Finanças da CUT/RO, Gláucia Negreiros, secretária municipal Adjunta de Educação da Prefeitura de Porto Velho e Francisco Kelvin, representante do MAB.

Sintero