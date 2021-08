Numerólogo goiano conhecido por atender famosos é preso suspeito de estupro em Rondônia

Um numerólogo goiano conhecido por atender famosos da música e das novelas, está preso suspeito de estupro de vulnerável, na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes civis de Cacoal cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o numerólogo, que foi expedido pela 8ª Vara Criminal de Goiânia.

As investigações foram iniciadas pelos agentes da Delegacia Estadual de Capturas (Decap-GO) que, após a localização do suspeito no norte do Brasil, compartilharam informações com a polícia civil local, que se cumpriu o mandado de prisão.

Via Mais Goiás