Nunes Marques devolve processo, e STF retoma hoje suspeição de Moro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nunes Marques devolveu hoje para julgamento pela Segunda Turma a análise da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. . De acordo com o sistema eletrônico do Supremo, o tema foi incluído na pauta da Turma para julgamento nesta terça (23).

Em 9 de março, Nunes Marques havia pedido vista no processo que analisa a suposta parcialidade de Moro durante o processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvendo um tríplex no Guarujá.

A devolução para julgamento foi feita por Nunes Marques às 9h46 de hoje. A Segunda Turma tem sessão nesta terça às 14h.

No momento, o placar de votação está empatado em 2 a 2. No início do mês, votaram Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, ambos contra Moro (ou seja, a favor da suspeição do ex-juiz). Já Edson Fachin, que é o relator do processo, e Cármen Lúcia haviam votado em 2018 a favor de Moro (contra a suspeição), antes da revelação dos diálogos da Vaza Jato, que revelaram conversas entre Moro e membros da operação Lava Jato.

A ministra, no entanto, disse, em 9 de março, que “trouxe um voto escrito”, que será lido após o de Nunes Marques no retorno do julgamento, indicando que pode mudar sua posição.

Nunes Marques havia justificado seu pedido de vista dizendo que “todos os demais membros da Segunda Turma já são senhores no conteúdo deste processo”. “Já o conhecem e não teriam dificuldade de votar mesmo com processo sendo pautado com exíguo espaço de tempo. Então, senhor presidente, peço as devidas escusas a Vossas Excelências, mas preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo”.

O julgamento

A Segunda Turma do STF decidiu retomar em 9 de março o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, impondo uma derrota ao ministro Edson Fachin que pedia o adiamento. Fachin tentava tirar o processo de análise e chegou a pedir ao presidente do Supremo, Luiz Fux, uma decisão para adiar o julgamento, mas não foi atendido.

Em 8 de março, Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula e remeteu esses processos da Lava Jato à Justiça Federal do Distrito Federal.

À época do pedido de suspeição, de 2018, a Turma ainda contava com Celso de Mello, que se aposentou ano passado. Ele foi substituído por Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro (sem partido).

Recurso de 2018

O recurso foi apresentado em novembro de 2018, dias depois de o então juiz ter abandonado a magistratura para assumir um cargo na política, como ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Para a defesa de Lula, isso provaria uma motivação política de Moro para julgar Lula, tese que o ex-juiz sempre negou. O petista ficou de fora da eleição presidencial de 2018, vencida por Bolsonaro, em razão da sentença no caso do tríplex —a qual, após ter sido confirmada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), foi uma das anuladas por Fachin.

Fonte: UOL