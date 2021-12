O Deputado Coronel Chrisóstomo é reconhecido como o Parlamentar Rondoniense “MAIS EFICIENTE DE 2021” A pontuação dos políticos é definida de acordo com sua atuação no combate à corrupção pública

O deputado federal Chrisóstomo, eleito pelo estado de Rondônia, foi eleito um dos melhores parlamentares do Brasil em 2021, pelo Ranking dos Políticos. A entrega do prêmio aconteceu nesta última quarta-feira, (08/12), em Brasília.

Sobre a plataforma do Ranking dos Políticos:

Com crescente alcance aos eleitores de todo Brasil, o Ranking dos Políticos possui mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, e foi consultado por mais de 6 milhões de pessoas nas eleições de 2018.

Critérios para definir as notas:

A plataforma considera os seguintes critérios para definir a nota de cada candidato: Anti-privilégios, votações, anti-desperdício, presenças e economia de verbas, anticorrupção, ficha limpa e outras iniciativas relevantes não previstas nos demais critérios, prezando pela imparcialidade e por uma classificação genuinamente técnica.

Coronel Chrisóstomo foi o parlamentar rondoniense eleito em segundo lugar no seu primeiro ano de mandato (2019), deixando para trás pares veteranos na política do estado, assim se manteve e no ano de 2020 alcançou o topo da premiação levando também o primeiro lugar na Classificação do Ranking. Veja matéria completa aqui: Ranking da Política 2021.

“Tenho procurado pautar meu mandato na defesa dos 52 municípios, na defesa do Governo Federal do Presidente Jair Bolsonaro, na defesa da sociedade civil organizada e também dos nossos servidores públicos.

Hoje tive a grata satisfação de ser convidado para receber o prêmio do RANKING DOS POLÍTICOS 2021.

Na Grécia antiga, o prêmio era uma coroa de louros, símbolo dos esforços dos melhores guerreiros em batalha. Esse louro ora recebido, dedico ao nosso povo de Rondônia que me honrou com o voto em 2018. Antes de tudo agradeço a Deus que me colocou no cargo público, aos militares, aos policiais, aos professores, aos servidores públicos, aos mais pobres, aos 52 municípios do Estado e ao povo da floresta”, agradeceu o parlamentar federal, emocionado.

