O incrível caso do banco que “vendeu uma carreta e 30 anos depois, quer entregar uma bicicleta” com ajuda de Fux

. O Itaú perdeu uma ação bilionária que tramita na justiça do Pará há 18 anos

. A juíza que assumiu o caso determinou um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembro de 2020

. O banco denunciou a juíza alegando que ela havia sido ‘parcial’ e que estaria ‘levantando os valores bloqueados’

. O advogado do Banco Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso

. O ministro Luiz Fux, atuando como corregedor do CNJ atendeu a reclamação do advogado contra a juíza e interviu ilegalmente no processo que começou a ser julgado pelo CNJ em 6 de outubro de 2020

. O banco mentiu na denuncia ao CNJ, alegando que o dinheiro estava bloqueado, mas o SISBAJUD estava fora do ar no período alegado.

O Banco Itaú vem cometendo o crime de omissão. A instituição perdeu um processo na justiça do Pará, que transitou em julgado, no valor de R$ 2,09 bilhões referentes a um lote de ações vendido em 1973, que não constam no balancete do banco. E obrigatoriamente deveriam constar. Como também deveria ser comunicado ao mercado, através da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aos acionistas, em sua página na internet.

Mas, o banco nunca fez isso. Como também vem há um ano, protelando, através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o pagamento da dívida. E o Itaú fez isso através de uma manobra que envolve o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso (representa o Itaú); o ministro Luiz Fux, que preside o CNJ e o STF e Rosa Weber, que usou da liberdade criativa para manter uma decisão ilegal.

O caso das ações do Itaú pode ser melhor entendido a partir de uma analogia relativamente simples:

É como se você comprasse uma carreta, a empresa lhe entregasse os documentos, mas nunca o veículo. E passados 30 anos, você decidisse ir atrás da carreta e a concessionária primeiro negou que você tivesse comprado o veículo e ao ser confrontada com os documentos, ela muda a versão, e alega que a carreta agora, só tem o valor de uma bicicleta Barra Forte. Mas as contas da perícia contábil, junto com seus documentos, comprovam que você tem que receber o valor não apenas de uma, mas de 100 carretas.

E isso, claro, porque estamos aqui falando não de um veículo, mas de ações de um banco, que ao longo de três décadas multiplicou sua fortuna e tamanho em milhares de vezes, usando para isso, aquele dinheiro das ações que você comprou. Se fosse uma situação inversa, sem dúvidas o banco moveria céus e montanhas para receber cada centavo atualizado.

Em 18 de setembro de 2020 a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú, no processo que havia transitado em julgado e estava em fase de liquidação. O banco, além de não cumprir a ordem da juíza, demitiu 76 advogados que cuidavam do caso, e contratou o sobrinho de Barroso, que imediatamente, mesmo sabendo que a juíza agiu dentro da lei, apresentou contra a magistrada uma reclamação tanto no CNJ quanto na Corregedoria do Tribunal, alegando que ela havia sido ‘parcial’ em sua decisão.

E incrivelmente, Luiz Fux, um dos mais brilhantes juristas do país, não apenas acatou a reclamação, como, agindo na condição de Corregedor do CNJ, ilegalmente cassou a decisão da magistrada e proibiu-a de atuar no processo até o fim do julgamento da reclamação no CNJ.

A empresa que venceu o processo impetrou com mandado de segurança no Supremo, contra a decisão de Fux, e Rosa Weber, para manter a decisão ilegal de Fux e evitar confronto com o ministro, criou uma tese amparada em uma obscura decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, de 1819, já que toda a jurisprudência do Supremo brasileiro e a própria Constituição, tem entedimento contrário, e proíbem o CNJ de interferir em decisões judiciais.

É difícil esperar justiça com tanta gente criativa no comando do Judiciário. Fux e Rosa devem explicações sobre essa situação bizarra.

O ministro pode até ter sido induzido a erro, mas Rosa Weber, convenhamos, fica difícil explicar tamanha criatividade.

