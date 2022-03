O que é o norovírus que provoca vômito e se espalha pela Inglaterra?

Em meio à pandemia da covid-19, um novo vírus acende o alerta na Inglaterra. Vários avisos foram emitidos sobre surtos de norovírus, que tem contaminado principalmente idosos em casas de repouso.

Diante do aumento de casos, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) enviou um aviso para lembrar as pessoas dos sintomas e como se manter seguras.

Sintomas

Apelidado na Inglaterra de “vômito de inverno”, o vírus causa gastroenterite viral, e os sintomas incluem diarreia, vômito e dor abdominal. Algumas pessoas podem ainda apresentar um quadro febril com calafrios, dor de cabeça e cansaço.

No geral, os sintomas aparecem entre 1 e 2 dias depois da exposição ao vírus, mas podem ocorrer até no mesmo dia.

A via de transmissão principal é a água contaminada e alimentos manipulados por pessoas infectadas. A transmissão também acontece a partir do contato direto com as pessoas que carregam o vírus.

Norovírus circula no mundo todo

No final do ano passado, o Brasil teve a ocorrência de surtos em pelo menos nove cidades do Rio Grande do Sul, com mais de 2 mil casos.

De acordo com a Fiocruz, com o controle do rotavírus, que por décadas foi responsável por surtos de infecções gastrointestinais e diarreia, sobretudo em crianças menores de cinco anos, abriu-se caminho para o norovírus, que apesar de ser, hoje, a principal causa das diarreias provocadas por vírus no mundo, pouca gente conhece.

Os principais desafios incluem as frequentes mutações genéticas e recombinações do vírus, que possibilitam a uma pessoa se infectar mais de uma vez e dificultam o desenvolvimento de uma vacina.

Como posso evitar a contaminação pelo norovírus?

Lave sempre as mãos com principalmente: depois de usar o banheiro, depois de trocar fraldas, antes de preparar alimentos e antes de se alimentar;

Limpe e desinfete as superfícies imediatamente após vômito ou diarreia;

Cozinhe bem os alimentos (principalmente frutos do mar);

Lave e/ou descasque frutas e legumes antes de ingeri-los.

