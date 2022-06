O que fazer em Nova York além de visitar a Times Square?

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é um dos destinos mais badalados e procurados por turistas de diferentes países. Afinal, nesse belíssimo lugar, é possível aproveitar viagens impressionantes e verdadeiramente inesquecíveis.

É comum muitas pessoas associarem essa cidade somente a Times Square, um dos pontos turísticos mais comentados, não só dos Estados Unidos, mas sim, de todo o mundo.

O que muitos turistas não sabem é que Nova York pode ir muito além da Times Square. Por esse motivo, separamos algumas dicas do que fazer em NY, para incluir em seu roteiro de viagem, após comprar passagem aérea para os Estados Unidos, confira:

Passear no Central Park

Independentemente da época do ano em que a viagem acontecerá, reserve ao menos um dia para passear no Central Park, o coração da cidade de Nova York.

O parque possui uma enorme extensão, é um excelente encontra com a natureza no meio de uma das cidades mais badaladas e movimentadas de todo o mundo. Sendo assim, você pode passear de barco no lago, fazer um piquenique na grama, ou apenas caminhar por horas em um dos lugares mais lindos da cidade.

Passear de barco em Manhattan

Para ver Nova York de outra perspectiva, assim que adquirir suas passagens promocionais, reserve um passeio de barco em Manhattan, afinal, esse pode ser o programa ideal para você.

Seja durante o dia, em um brunch, ou durante a noite para um jantar, apostar nesse passeio é essencial para viver experiências inesquecíveis e aproveitar a cidade de um ângulo diferente.

Visitar o Grand Central Terminal

Muito mais do que uma simples estação, o Grand Central Terminal é considerado como uma das maiores do mundo, com diversas plataformas e uma praça de alimentação com diferentes opções.

Além disso, a arquitetura é verdadeiramente surpreendente, o salão principal da estação é um dos principais pontos da cidade.

Atravessar a Brooklyn Bridge

Já imaginou passar por uma das maiores pontes suspensas do mundo? Então não deixe de incluir um passeio na Brooklyn Bridge, a ponte que liga Manhattan ao Brooklyn e fica acima do East River.

Seja andando, de bicicleta ou de carro, é um dos lugares mais belos de NY para conhecer em sua viagem.

Como economizar na viagem para os Estados Unidos?

É possível conhecer Nova York economizando, para isso, algumas das dicas mais interessantes são: