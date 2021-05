O rondoniense Mahmoud revela prejuízo após eliminação precoce do No Limite

O ex-BBB tinha feito conteúdos para usar no Instagram, porém, não terá como usar o material

Primeiro eliminado do No Limite, o ex-BBB Mahmoud Baydon revelou que teve um prejuízo por ter saído do reality show tão precocemente. Ele tinha investido tempo e dinheiro na produção de diversos conteúdos para suas redes sociais, porém, não usará o material.

Mahmaoud revelou o “preju” em papo com Ana Clara, após a exibição do No Limite, na madrugada desta quarta-feira (12/5).

“Gravei um monte de conteúdo no Instagram. E agora?”, contou ele, que ainda revelou ter feito curso de sobrevivência e natação para encarar o desafio.

Por fim, ele analisou a curta trajetória: “Eu achei que eu controlei minha mente, mas depois que eu vi [o programa] hoje, eu acho que eu não controlei tanto assim. Eu acho que eu imaginei coisas que não existem. Não sei se aconteceu e não foi passado, mas, na minha cabeça, estava todo mundo combinando voto, eu ia sair. Por isso, eu fiquei na defensiva”, disse.

Metrópoles