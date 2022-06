O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia alerta para golpes que exigem depósitos bancários A diretoria executiva do Sindsef reforça aos seus filiados que tal prática não é usada pela entidade e pelo escritório de advocacia que lhe assessora

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO vem reiterar a seus filiados para as diversas tentativas de golpes que estão tentando aplicar aos beneficiários de ações judiciais. Estelionatários estão entrando em contato com filiados, utilizando o nome do Sindsef/RO e de sua assessoria jurídica, solicitando depósito de valores para que possam liberar créditos de ações judiciais.

A diretoria executiva do Sindsef reforça aos seus filiados que tal prática não é usada pela entidade e pelo escritório de advocacia que lhe assessora. Os números oficiais, e-mail corporativo, site, rádio web e redes sociais, são devidamente identificados com a logomarca do Sindsef sendo o único meio de compartilhamento oficial de matérias do sindicato.

Reiteramos que o Sindsef/RO e sua assessoria jurídica, não fazem qualquer solicitação de depósito de valores. Por isso, em caso de dúvida, entre em contato diretamente com o Sindsef/RO ou se dirija a uma de nossas coordenações e acesse o site oficial para buscar informações reais.

Assessoria