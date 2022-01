OAB cria canal para advocacia denunciar possíveis dificuldades no acesso à Justiça de Rondônia Conforme o presidente da OAB/RO, Márcio Nogueira, a criação do canal foi aprovada durante reunião da diretoria

Com o Poder Judiciário de Rondônia em atividade exclusivamente remota, a Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) criou um canal de comunicação para que a advocacia possa denunciar quaisquer dificuldades de acesso à Justiça. O número de disponível é o 69 99283-4762 e as denúncias devem ser enviadas via WhatsApp.

Conforme o presidente da OAB/RO, Márcio Nogueira, a criação do canal foi aprovada durante reunião da diretoria com os presidentes da subseções realizada na terça-feira (25), após o Poder Judiciário informar que todas as comarcar estavam em atendimento exclusivamente virtual. “Nós entendemos que o cenário é de cuidado porque estão aumentando os casos de covid, mas também entendemos que a advocacia, a prestação jurisdicional, o acesso à Justiça não podem ser prejudicados. Então, o canal é exatamente para isso, para buscarmos a rápida solução em caso não efetividade do balcão virtual, do contato necessário com o Poder Judiciário ao exercício da advocacia”, detalha o presidente.

O número está disponível para receber quaisquer tipos de denúncias. Ao receber a mensagem, as informações serão repassadas ao setor competente que acionará a devida queixa em busca de solução.

A OAB/RO orienta que a advocacia salve o número na agenda do telefone. Em caso de dúvidas, há um link direto na página principal do site da entidade.

Assessoria OAB