Obedecendo as normas sanitárias e de distanciamento, SINDSEF-RO reabre Sede Social com hidroginástica neste domingo (16)

Obedecendo as normas sanitárias e de distanciamento, a partir deste domingo, dia 16 de janeiro, os filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) e familiares poderão voltar a usufruir da Sede Social e da Sede Campestre, em Porto Velho.

Uma programação especial está sendo preparada por meio da Secretaria Sociocultural e de Esporte para iniciar as atividades na Sede Social, localizada na avenida Rio de Janeiro.

A reabertura da Sede Social terá inicio no domingo, com a realização de aula inaugural de hidroginástica, às 9 horas. No dia 21, será lançado o projeto ‘Sindsef Sextou’, com programação cultural e música ao vivo, a partir das 17 horas.

Todos os detalhes da reabertura serão divulgados na Rádio Web Sindsef, nesta quinta-feira (13), às 12 horas.

Sindsef