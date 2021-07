Óbitos em Buritis chegam a quase 500% em relação a 2020, diz relatório da CGU/TCE

Porto Velho, RO – O baixo índice de vacinação em Rondônia é apontado como um dos principais fatores para o recrudescimento da COVID-19 em vários municípios, segundo apontou um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral da União em Rondônia.

Um dos casos ilustrados pelo levantamento feito pelos órgãos de controle foi Buritis, localizado na região da Grande Ariquemes. Segundo os dados, de fevereiro a óbito de 2021 já ocorreram 41 óbitos na cidade, um crescimento de 485%, em relação ao mesmo período de 2020.

Os dados apontam para uma situação preocupante: Rondônia possui apenas 71% do total de doses aplicadas, uma taxa considerada muito baixa para um estado que possui o pior indicador de óbitos por 100 mil habitantes. Em Buritis, esse percentual é de 61,6%.

Embora o índice de doses aplicadas de Rondônia seja baixo, alguns municípios rondonienses possuem a relação doses aplicadas sobre doses distribuídas ainda menor, como é o caso do município de Buritis (39º de 52 municípios de Rondônia) com apenas 61,6% de doses aplicadas.

Quando o parâmetro comparativo é o de doses aplicadas a cada 100 habitantes, Rondônia ocupa a 22ª posição do país, com apenas 28,9 doses/100 hab. Nesse caso, o município de Buritis possui um indicador ainda mais baixo, com menos de 21,4 doses aplicadas a cada 100 habitantes, posicionando-se na42ª posição entre os municípios rondonienses.

Os dados mostram ainda que, considerando o volume de doses recebidas por Buritis, um total de 13.752 doses e o total de doses atualmente em estoque, 5.276, o município de Buritis poderia apresentar resultados melhores, caso desse maior celeridade ao processo imunização de seus munícipes. A falta de gestão e de pessoal (vacinadores) são dois vilões difíceis impostos às administrações.

Outro fato preocupante é que todas as vacinas em uso no Brasil até o momento requerem a aplicação de duas doses e que, nesse caso, Rondônia vacinou apenas 8,07% da população, ficando à frente apenas dos estados do Pará, Amapá, Acre, Maranhão e Sergipe.

“Como se pode observar, o município de Buritis está bem aquém dos indicadores de doses aplicadas/100 habitantes em qualquer um dos comparativos. Registra-se que os dados levantados no Ministério da Saúde foram extraídos do Sistema de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde na data fechada de 16/06/2021, ou seja, podem não refletir a atual realidade do município de Buritis, pois há a possibilidade de os indicadores de imunização serem maiores, haja vista que o número de imunizados no Portal de Vacinação poderia estar com dados represados devido à alimentação intempestiva do Sistema”, diz um dos trechos do relatório.

rondoniadinamica