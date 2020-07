Obra de reforma do Ginásio Vinícius Dannin em ritmo acelerado

A obra de reforma e modernização do Ginásio Vinícius Dannin, espaço recreativo do Colégio Padrão, segue a todo vapor. A ordem de serviço foi assinada no último dia 15.

O projeto da Prefeitura de Porto Velho de revitalização do Ginásio de Esportes Vinícius Dannin, entrou em ritmo acelerado. A obra inacabada que se transformou em escombros abandonados há mais de década, ficou comprometida de vez depois que um incêndio comprometeu toda a estrutura metálica da cobertura e consequentemente deteriorou toda a edificação.

Na obra está sendo investido R$ 1.165.361,16 em recursos oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho, mais contrapartida do município. O projeto arquitetônico foi elaborado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a fiscalização está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb).

Segundo o prefeito Hildon Chaves, que desde o início de sua gestão se preocupou com a revitalização de todo o complexo esportivo no entorno do Colégio Padrão, que inclui o complexo esportivo, o parque aquático e o ginásio Vinicius Dannin, a proposta inclui a modernização em todo o prédio, com a substituição da estrutura metálica de cobertura, arquibancadas, pisos e paredes, que estão sendo demolidos para que sejam erguidas novas estruturas.

O ginásio vai contar com um pavimento térreo com área de 1.178,29 m², sendo sua estrutura em concreto armado, contendo arquibancadas, quadra poliesportiva de 529,26m², palco, tribuna, vestiários masculino e feminino para os atletas, banheiros paras os frequentadores do espaço, além de contar com espaço para uma lanchonete, uma bilheteria e mais duas salas.

A previsão de conclusão é para junho do próximo ano.

