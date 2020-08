Obra Pronta – Nova Mamoré ganha quadra de grama sintética através de emenda do Deputado Lucio Mosquini

Já está concluída a construção de uma quadra de grama sintética no município de Nova Mamoré. A obra foi viabilizada através de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Lucio Mosquini.

A boa notícia foi confirmada pelo prefeito Claudionor, que pleiteou essa demanda junto ao Deputado Lucio, que por sua vez prontamente atendeu ao pedido do Prefeito e viabilizou o recurso.

Para o Deputado, os investimentos significam uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, além de ser também mais uma opção para a prática do esporte e lazer para toda a família.

A quadra de grama sintética já está pronta e dentro de poucos dias a prefeitura deverá inaugurar a obra.

A quadra foi construída na área do poliesportivo, próximo do estádio municipal.

“Sabemos da importância de proporcionar momentos saudáveis, oferecer opção para prática esportiva, oferecer opções para população viver de forma saudável e ter um local para o lazer da família”.

A obra irá atender os desportistas que gostam de jogar futebol.

“O prefeito Claudionor é um amigo, e tem lutado muito pelo município de Nova Mamoré, quero que saibam que vou continuar ajudando o município, pois tenho compromisso com a população do meu Estado”, finalizou Mosquini.

