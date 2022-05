Obras na Vila Nova de Teotônio realizadas pela Santo Antônio Energia recebem visita de deputado O deputado federal Coronel Chrisósotomo (PL), um grande incentivador do desenvolvimento do turismo em Rondônia, esteve no local e conferiu os trabalhos

A Santo Antônio Energia está em fase de conclusão das obras de reforma do píer da Vila Nova de Teotônio, um dos locais mais bonitos de Porto Velho, conhecido pelas belas paisagens e pela rica gastronomia com pratos típicos da região.

Toda a madeira do píer foi substituída pela empresa, a estrutura ganhou novas peças para a melhoria da sustentação e recebeu imunizante contra cupins. Neste momento, está sendo concluída a pintura do píer para que ele seja entregue para a comunidade ainda neste mês.

O deputado federal Coronel Chrisósotomo (PL), um grande incentivador do desenvolvimento do turismo em Rondônia, esteve no local e conferiu os trabalhos. “Fiz questão de ver de perto o andamento dessa obra que vai ajudar a atrair mais turistas para essa região. Desenvolver o turismo de forma responsável significa gerar emprego e renda para as comunidades”, declara o deputado que atua como titular da Comissão de Minas e Energia e como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Na visita, o parlamentar esteve acompanhado do diretor de Operações da Santo Antônio Energia, Dimas Maintinguer, e do gerente de Obras, Thiago Chiquito. Coronel Chrisóstomo também fez questão de conhecer o presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Vila Nova de Teotônio, Lucas Câmara, ouvindo dele com atenção os anseios da comunidade. “Sempre que possível estou junto da comunidade e, ao mesmo tempo, acompanho de perto as ações deste grande empreendimento que é a Hidrelétrica Santo Antônio porque acredito que é possível gerar energia de forma sustentável, ou seja, aliando a preservação do meio ambiente ao desenvolvimento econômico e social”, afirma Chrisóstomo.

No final da visita, os representantes da empresa divulgaram mais uma boa notícia, muito esperada pelos moradores da vila: nos próximos dias, serão iniciadas as obras do novo acesso, o que diminuirá em 15 quilômetros a distância para este importante ponto turístico da região. O presidente da associação comemorou a novidade. “Essas obras são muito importantes para o desenvolvimento do turismo aqui na localidade e estamos muito felizes com este apoio que estamos recebendo da empresa e do deputado”, diz o presidente.

O diretor da Santo Antônio Energia, Dimas Maintinguer, reconhece a importância das obras para o fortalecimento do turismo. “Mais do que produzir energia para Rondônia e todo o Brasil, somos também social e ambientalmente responsável, parceira no desenvolvimento da comunidade. Ficamos felizes por podermos contar também com a parceria do deputado e estamos sempre de portas abertas para que ele acompanhe nossos investimentos na região”, conclui.

