Oficial: Sergio Ramos é anunciado pelo PSG e assina contrato por dois anos

Agora é oficial. Depois de muitas especulações sobre seu futuro, Sergio Ramos foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Paris Saint-Germain. O veterano zagueiro de 35 anos assinou por duas temporadas, até 2023, com o clube da capital francesa.

Revelado pelo Sevilla e jogador (e ídolo) do Real Madrid nas últimas 16 temporadas, Sergio Ramos passou por exames médicos na última quarta antes de firmar o compromisso com o time de Neymar, Mbappé e companhia.

Sergio Ramos, que já podia negociar com qualquer clube desde o dia 1º de janeiro, chega sem custos ao PSG. O zagueiro havia pedido ao Real Madrid mais dois anos de contrato, mas o clube espanhol só ofereceu um. Segundo a imprensa espanhola, Ramos receberá cerca de 10,5 milhões de euros líquidos por temporada (R$ 64 milhões) na equipe francesa.

– Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain. É uma grande mudança na minha vida, um novo desafio e um dia que nunca esquecerei. Tenho orgulho de fazer parte deste projeto tão ambicioso, de fazer parte de uma equipe com grandes jogadores. É um clube que já deu provas ao mais alto nível e com bases sólidas, quero continuar a crescer com o Paris e ajudar a equipe a trabalhar para a conquista de títulos – disse Sergio Ramos ao site oficial do clube.

Ramos é o terceiro reforço confirmado pelo PSG para temporada 2021/2021. Além do defensor, o Paris Saint-Germain já apresentou o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi e o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum. O goleiro Gianluigi Donnarumma, atualmente disputando a Eurocopa com a Itália e sem contrato com o Milan, deve ser o próximo reforço a ser anunciado.

O zagueiro vai encontrar no PSG velhos conhecidos dos tempos de Real Madrid, como o goleiro Keylor Navas e o meia-atacante Angel Dí María, além de jogadores espanhóis como Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera e Bernat. Fora o próprio também recém-chegado Hakimi, que foi revelado na base merengue.

Contratado em 2005 junto ao Sevilla por 27 milhões de euros, Sergio Ramos jogou 671 vezes e marcou 101 gols pelo Real Madrid. Entre os principais títulos, estão quatro Champions League, quatro Mundiais de Clubes, cinco Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei. No vídeo abaixo o último gol do zagueiro pelo Real Madrid na Liga dos Campeões (relembre no vídeo abaixo momentos marcantes do defensor no clube merengue).

