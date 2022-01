Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, morre aos 74 anos

Considerado o guru do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24/1), madrugada de terça no horário brasileiro. Ele estava internado em um hospital de Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos.

O perfil oficial de Carvalho no Twitter comunicou a morte. Veja:

A causa da morte não foi anunciada. Entretanto, o próprio escritor afirmou que tinha se infectado com o novo coronavírus, causador da Covid-19. Carvalho era casado atualmente com Roxane, tinha oito filhos e 18 netos.

Natural de Campinas (SP), Olavo vivia desde 2005 nos Estados Unidos. Segundo ele, um dos motivos para sua mudança do Brasil para os EUA foi a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República. Como revelado pelo

Olavo foi internado com problemas respiratórios em abril do ano passado em um hospital no estado da Virgínia. No Brasil, o escritor foi levado para o InCor, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), onde foi atendido pelo cardiologista José Antonio Ramires.

Olavo lidava há alguns anos com consequências da doença de Lyme, popularmente conhecida como “doença do carrapato”, que pode causar irritação na pele, dores nas articulações e fraqueza nos membros.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), também pelas redes sociais, lamentou a morte do escritor. “Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre”, publicou o perfil. Confira:

Fumante, Olavo propagava a ideia anticientífica de que o cigarro faz bem para a saúde e dizia que o tabaco não tinha ligação com o câncer de pulmão ou doenças cardíacas. Olavo já teve um tumor na traqueia, que o obrigou a se submeter a uma cirurgia delicada.

Opositor do politicamente correto, em 2013 Olavo publicou o livro “O Mínimo que Você Precisa Saber para não Ser um Idiota”, considerado um dos manuais da direita brasileira. Outros livros de sua autoria são “O Jardim das Aflições” (1995) e “O Imbecil Coletivo” (1996). Seus livros e artigos divulgam teorias conspiratórias e informações incorretas, além de discursos de ódio.

Entre essas teorias, estão a de que a Terra é plana, a negação do aquecimento global e defesa de que a Pepsi é adocicada com células de fetos abortados.

Na juventude, Carvalho diz ter sido militante do Partido Comunista Brasileiro, entre os anos de 1966 e 1968, e opositor da ditadura militar brasileira, tornando-se anticomunista posteriormente.

Trabalhou como jornalista em veículos como Folha de S.Paulo, Planeta, Bravo!, Primeira Leitura, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Globo, Época, Zero Hora e Diário do Comércio. Como astrólogo, colaborou no primeiro curso de extensão universitária em astrologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1979, oferecido a formandos em psicologia.

Crítico do que chamava de pensamento hegemônico de esquerda na imprensa e na academia, Olavo se tornou um expoente da direita brasileira. Em 2020, ele fundou o site Mídia sem Máscara (MSM), com o objetivo de combater o “viés esquerdista da grande mídia brasileira”.

Dos Estados Unidos, Olavo ministrava cursos de Filosofia, transmitidos por vídeos na internet. Em seu canal no YouTube e em seu perfil no Facebook, ele é conhecido por usar palavras de baixo calão e propagar críticas a diversos políticos e figuras públicas. Um dos pontos rechaçados por ele é o que considera o abandono de valores judaico-cristãos pela sociedade.

Apesar da grande repercussão em redes sociais, Olavo não goza de boa reputação na academia, onde suas obras são ignoradas pelos pares.

Olavo era tido como uma figura caricata do conservadorismo brasileiro. Após a eleição de Jair Bolsonaro (sem partido) para presidente, porém, ele se revelou um consultor e espécie de guru intelectual de assessores próximos a Bolsonaro.

Em entrevista ao jornalista Pedro Bial em 2019, no programa Conversa com Bial, da TV Globo, Olavo defendeu que o presidente da República desse um ministério para um cada um de seus filhos que seguem carreira política: o senador Flávio (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo (PSL-SP) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos).

“Tomara que ponha os três de ministros. São pessoas muito sinceras, muito honestas”, defendeu.

Os filhos do presidente, que se referem a ele como “professor Olavo”, são justamente discípulos do escritor. A lista de seguidores incluiu ainda figuras já rompidas com Bolsonaro, como o blogueiro de direita Felipe Moura Brasil e a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP).

Em uma de suas primeiras entrevistas após eleito, Jair Bolsonaro apresentou “O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota”, de Olavo de Carvalho, como um dos seus livros de cabeceira. A obra estava acompanhada da Bíblia, da Constituição Federal e do livro “Memórias da Segunda Guerra”, de Winston Churchill.

Tido como o padrinho das nomeações de Ernesto Araújo para comandar o Ministério de Relações Exteriores e de Ricardo Vélez Rodríguez para o Ministério da Educação (MEC), o filósofo assistiu recentemente a uma queda na sua influência no governo. Além da saída de Vélez e Araújo, os irmãos Arthur e Abraham Weintraub também deixaram o governo após acumular uma série de polêmicas.

As saídas dos ministros são acompanhadas por outras em segundo escalão e vistas como um enfraquecimento da ala ideológica no governo. Desde que Bolsonaro passou a buscar uma base no Congresso para lhe garantir governabilidade com vistas à reeleição em 2022, Olavo passou a criticar a aproximação com partidos do Centrão.

Apesar de menos influente, o olavismo ainda tem sua fatia no governo. Seu maior representante hoje é Filipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República. Acusado de fazer um gesto racista em uma sessão do Senado Federal, Martins conseguiu se segurar no cargo apesar da queda de Ernesto Araújo.

Em 2017, foi lançado um filme abordando a vida doméstica, biografia e visão de mundo de Olavo de Carvalho. A obra foi dirigida pelo cineasta pernambucano Josias Teófilo e rodada na residência dele em Colonial Heights.

O longa-metragem leva o nome de um dos livros publicados por Olavo, “O Jardim das Aflições”. O filme foi inteiramente realizado com recursos captados através de financiamento coletivo.

Processado por Caetano Veloso

Em 2017, o escritor bolsonarista publicou seguidos posts nas redes sociais classificando o cantor Caetano Veloso como “pedófilo”. Em ação movida pelo artista, Olavo foi condenado a pagar indenização de R$ 2,9 milhões por danos morais.

Em maio de 2021, o desembargador José Giordani, da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), negou um novo recurso de Olavo. Apesar da decisão do TJRJ, Olavo ainda podia entrar na Justiça com embargos de declaração para tentar um novo recurso.