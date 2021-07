Olimpíada: seleção brasileira de handebol vence Portugal em amistoso

A Seleção Brasileira masculina de handebol venceu Portugal por 32 a 28 nesta sexta-feira (2) em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O confronto, realizado na cidade de Nazaré, em Portugal, colocou frente a frente duas equipes que estão classificadas à Olimpíada e foi marcado pela boa apresentação do time brasileiro.

O técnico Marcus Tatá colocou todos os jogadores em quadra para os atletas mostrarem que podem estar na lista final de convocados para o Japão, prevista para ser divulgada no dia 8. O confronto foi o último teste do elenco antes de embarcar para a Alemanha, no próximo dia 8, para disputar o Torneio de Nuremberg, onde enfrentarão os donos da casa, no dia 9, e o Egito, no dia 10.

O artilheiro verde e amarelo no jogo foi Léo Dutra com seis gols. Torriani, Chiuffa, Rudolph e Rogério fizeram três gols cada um.

🇧🇷 34×28 🇵🇹

🤾🏽‍♂️Boa vitória do Brasil sobre os portugueses, também classificados para os @jogosolimpicos, em amistoso de preparação para #Tokyo2020 🔥Aquecendo os motores! 🔜 🇧🇷x🇩🇪

📍Nuremberg

🗓️09/07 🎌A estreia nos Jogos será contra a 🇳🇴 no dia 23/7 pic.twitter.com/qiaCWkTm9M — Time Brasil (@timebrasil) July 2, 2021

Jogando em casa, Portugal abriu três gols de diferença no começo do jogo. Só que o Brasil logo se recuperou e virou o amistoso. Rudolph, responsável por três gols, foi o principal destaque por deixar o placar em 5 a 4. A partir deste momento, a equipe nacional dominou o jogo e terminou a etapa inicial vencendo por 18 a 13.

Na etapa final, Marcus Tatá mandou à quadra um time quase todo modificado. Até que os atletas brasileiros se encontrassem na partida, Portugal conseguiu reduzir a diferença de 5 para 2 gols. Porém, na sequência, o Brasil voltou ao jogo e chegou a abrir seis gols de diferença. No final, a vitória foi por 34 a 28.

No grupo A dos Jogos Olímpicos, o Brasil estreia contra a Noruega no dia 23 de julho. Os demais adversários da chave são França, Espanha, Argentina e Alemanha. Das seis seleções, os quatro primeiros seguem às quartas de final, quando começam os confrontos eliminatórios.

Via Agência Brasil