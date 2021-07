Olimpíadas: Ágatha e Duda perdem para as chinesas no vôlei de praia

Olimpíadas: Ágatha e Duda perdem para as chinesas no vôlei de praia Próximas adversárias são as canadenses Brandie e Bansley (CAN)

As brasileiras Ágatha e Duda sofreram a primeira derrota nesta sexta-feira (27) na segunda rodada da Olimpíada de Tóquio. No Grupo C, a dupla sofreu revés por 2 sets a 0 (21/18 e 21/1) para as chinesas Wang e Xia no Parque Shiokaze, na capital Tóquio.

Com vitória na estreia contra as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (21/19 e 21/11), Ágatha e Duda vão buscar classificação para as oitavas de final no terceiro e último jogo da fase preliminar. A disputa será com as canadenses Brandie Wilkerson e Heather Bansley no Parque de Shiokaze. A dupla brasileira entrará em quadra às 9h (horário de Brasília), na quinta-feira (29) que vem.

No feminino, as disputas do vôlei de praia dos Jogos de Tóquio envolvem 24 duplas divididas em seis grupos de quatro times. Os dois primeiros de cada chave, e os dois melhores terceiros colocados, seguem para as oitavas de final. Os quatro piores terceiros colocados terão a possibilidade de disputar uma repescagem, que dará a vaga para mais duas duplas nas oitavas de final.

No primeiro set, a dupla brasileira disputou de maneira acirrada até o placar marcar 13 a 13. Foi neste momento que as chinesas conseguiram abrir vantagem de dois pontos 15 a 13. Na sequência, Wang e Xia cresceram no jogo, fechando a parcial em 21 a 18.

Na segunda etapa, o time asiático abriu vantagem de 3 a 0, mas as brasileiras não se abateram e conseguiram virar o marcador por 4 a 3, com quatro pontos consecutivos. A partir daí, o equilíbrio foi predominante até o 10 a 10. Entretanto, em seguida, as chinesas descolaram das brasileiras fazendo 15 a 10. Até o final do duelo, Wang e Xia deslancharam e bateram Ágatha e Duda por 21 a 14.

Via Agência Brasil