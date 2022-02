Ômicron: cerca de 73% dos americanos estão atualmente imunes à variante, apontam especialistas

Estima-se que 73% dos americanos estejam atualmente imunes à variante Ômicron da Covid-19, de acordo com um modelo do Institute for Health Metrics and Evaluation, revelado nesta sexta-feira (18). A organização observou ainda que a taxa de imunidade poderia atingir cerca de 80% em meados de março.

Os especialistas dizem que esse tipo de exposição permitirá que os americanos lidem melhor com infecções e dará às unidades de saúde espaço para respirar depois que as unidades de terapia intensiva terem ficado sobrecarregadas nos últimos meses.

“Fomos expostos a esse vírus e sabemos como lidar com ele”, apontou Ali Mokdad, professor da Universidade de Washington em Seattle. Os Estados Unidos registaram quase 80 milhões de infecções por coronavírus desde o início da pandemia, e esse número é quase certamente subestimado – cerca de 931 mil pessoas morreram da doença.

Apesar da imunidade, os EUA ainda têm uma média de cerca de 113 mil novos casos por dia, segundo revelou o ‘New York Times’. No entanto, Mokdad disse que, mesmo que os casos aumentem novamente, as mortes e hospitalizações não vão aumenatar. “Estou otimista, mesmo que tenhamos um aumento no verão, os casos vão aumentar mas as hospitalizações e as mortes não”, disse.

