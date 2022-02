Ômicron provoca sintoma diferente em crianças. Saiba reconhecer

No começo da pandemia de Covid-19, as crianças eram as menos afetadas pelo coronavírus e, na maioria das vezes, eram completamente assintomáticas. Porém, com a evolução do Sars-CoV-2 e a identificação da variante Ômicron, o cenário mudou e, agora, muitos meninos e meninas estão apresentando os sinais da infecção.

A comunidade científica acredita que os sintomas aparecem por que a nova cepa ataca mais as vias superiores do que os pulmões, e as crianças têm vias aéreas menores e que podem ficar inflamadas com maior facilidade.

A maioria das crianças que foram hospitalizadas têm uma tosse específica, que soa como um latido, segundo um levantamento do Primary Children’s Hospital de Utah, nos Estados Unidos. A tosse não é perigosa, mas assusta os pais e responsáveis.

Outros sintomas comuns em crianças são febre, nariz escorrendo, tosse comum e alergias de pele.

