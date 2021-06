OMS alerta sobre vírus detectado na Índia que pode causar a morte

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou a detecção do vírus Nipah em duas espécies de morcegos na Índia. Esse vírus é de possível transmissão de animais para humanos por meio do contato com alimentos contaminados ou pessoas infectadas.

A descoberta inicial ocorreu em 1998 e cientistas do Instituto Nacional de Virologia da Índia encontraram o vírus novamente em março de 2020 em cavernas no estado de Maharashtra. De acordo com especialistas, os morcegos são os hospedeiros naturais do patógeno.

Os sintomas que este vírus pode causar em humanos variam de dores de cabeça e musculares, vômitos, febre, dor de garganta, sonolência, pneumonia ou problemas respiratórios graves e tonturas.

A OMS alertou que atualmente não há vacinas ou medicamentos para tratar este vírus, então a taxa de mortalidade do Nipah é de 40% a 75%, uma vez que existem outros sintomas graves, como convulsões, que podem deixar os pacientes em coma em 24 a 48 horas.

IstoéDinheiro

foto ilustrativa